Суд залишив Коломойського під арештом

Київський апеляційний суд 25 вересня відмовився змінювати запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, не задовольнивши відповідну апеляційну скаргу сторони захисту, яка просила скасувати тримання під вартою з альтернативою застави.

На засіданні в понеділок були присутні колишній гендиректор холдингу 1+1 Media та колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також низка відомих нинішніх та колишній телеведучих.

Зокрема це Наталія Мосейчук, Ігор Циганик, Олександр Моторний, Алла Мазур, актор Юрій Горбунов та нинішній депутат Верховної Ради Олександр Дубінський. Вони просили суд передати Коломойського на поруки: усього було подано 15 відповідних клопотань, в задоволенні яких суд відмовив.

При цьому примітно, що сам Коломойський, відповідаючи на запитання журналістів у залі суду, дав зрозуміти, що не впевнений, чи його позбавили українського громадянства, як про це повідомлялося у ЗМІ ще більше року тому.

За словами бізнесмена, його український паспорт в нього ніхто не забирав, хоча в матеріалах цієї справи він фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, і сам він підтверджує наявність у себе паспортів цих держав.

Нагадаємо, що 2 вересня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в 509 мільйонів гривень, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві. 15 вересня суд збільшив суму застави до 3,9 мільярда гривень.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виводу за кордон з використанням при цьому підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації насправді кошти банку зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.