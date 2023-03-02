Украина вошла в 20-ку самых влиятельных стран в рейтинге "мягкой силы"

В международном рейтинге мягкой силы Global Soft Power Index Украина заняла 37-е место из 121 в общем итоге и 19-е место по уровню влиятельности. В 2021 году Украина занимала 61 позицию в общем рейтинге и 45 место по влиятельности.

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Рейтинг создали на основе международного исследования восприятия национальных брендов, проводимого Brand Finance, охватывающего 100 тысяч респондентов.

По показателю узнаваемости Украина поднялась с 47 на 14 место. Репутация Украины продемонстрировала умеренное улучшение, но респонденты из Азии считают, что украинская репутация несколько снизилась. Их ответ снижает уровень общего показателя.

"В течение последнего года Украина приложила усилия, чтобы рассказать свою историю, создать свой нарратив и получить поддержку. Нынешний результат является достижением мужественного украинского народа, Президента Украины Владимира Зеленского, наших Вооруженных сил и всех, кто рассказывал историю Украины", - прокомментировал рейтинг министр иностранных дел дел Украины Дмитрий Кулеба.

Формирование Global Soft Power Index базируется на оценке узнаваемости страны, ее репутации и влиянии, а также на таких показателях как: бизнес и торговля, медиа и коммуникации, культура и наследие, образование и наука, люди и ценности, международные отношения, управление и устойчивое развитие.

Global Soft Power Index Global Soft Power Index Global Soft Power Index

Напомним, в 2022 году народ и президент Украины получали многочисленные награды и звания. В частности, Владимир Зеленский стал человеком года по версии влиятельной британской газеты Financial Times.

Украинская власть работала над формированием коалиции в поддержку страны. Оказалось, что связи Киева и стран Латинской Америки, Азии и Африки не так мощны, как с западными государствами. Поэтому улучшение уровня дипломатических связей со странами на всех континентах — одна из приоритетных задач украинских дипломатов на 2023 год.