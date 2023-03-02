Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн у рейтингу "м'якої сили"

В міжнародному рейтингу м’якої сили Global Soft Power Index Україна зайняла 37-ме місце зі 121 у загальному підсумку і 19-те місце за рівнем впливовості. У 2021 році Україна займала 61 позицію в загальному рейтингу та 45 місце за впливовістю.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Рейтинг створили на основі міжнародного дослідження сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів.

За показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне покращення, але респонденти з Азії вважають, що українська репутація дещо знизилась. Їхня відповідь зменшує рівень загального показника.

"Протягом останнього року Україна доклала зусиль, щоб розповісти свою історію, створити свій наратив та здобути підтримку. Нинішній результат є досягненням мужнього українського народу, Президента України Володимира Зеленського, наших Збройних сил і всіх, хто розповідав історію України", — прокоментував рейтинг міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Формування Global Soft Power Index базується на оцінці впізнаваності країни, її репутації та впливу, а також на таких показниках як: бізнес і торгівля, медіа і комунікації, культура та спадщина, освіта і наука, люди і цінності, міжнародні відносини, врядування та сталий розвиток.

Global Soft Power Index Global Soft Power Index Global Soft Power Index

Нагадаємо, впродовж 2022 року народ та президент України отримували численні нагороди та звання. Зокрема, Володимир Зеленський став людиною року за версією впливової британської газети Financial Times.

Українська влада працювала над формування коаліції на підтримку країни. Виявилося, що зв'язки Києва та країн Латинської Америки, Азії та Африки є не такі потужні, як з західними державами. Тому покращення рівня дипломатичних зв'язків, з країнами на всіх континентах, — одне з пріоритетних завдань українських дипломатів на 2023 рік.