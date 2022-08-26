В левом крыле партии Шольца призвали "прекратить поставки Украине тяжелого вооружения", - Spiegel

В левом крыле Социал-демократической партии Германии, лидер которой – канцлер Олаф Шольц, призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с оккупантами.

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Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо, имеющееся в распоряжении редакции.

По данным издания группа написала обращение, призывая к дипломатической работе. Название документа: "Оружие должно молчать!"

"Продолжение войны приведет только к новым смертям и разрушениям. Нам нужно скорейшее прекращение огня — это отправная точка для всесторонних мирных переговоров", — пишут авторы.

В письме сказано, что фундаментальное улучшение отношений Германии с Россией возможно только в "постпутинскую эру".

"Но к тому времени необходимо найти modus vivendi с российским правительством, основанный на признании реалий, которые вам не нравятся. В конце концов, будет "соглашение между Украиной и Россией", - написали депутаты в письме Шольцу.

Отметим, что в июле Шольц снова сократил обещанную военную помощь Украине. Он обещал, что Германия нарастит поставки, однако, судя по списку федерального правительства, они лишь сокращаются.

Впоследствии Министерство обороны Германии официально отвергло предложение депутатов немецкого парламента от правящей коалиции поставлять Украине больше оружия, потому что опасается, что это приведет к снижению уровня оборонных возможностей страны и военному вторжению РФ.

В целом, Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. В течение июля шесть крупнейших европейских стран впервые с начала широкомасштабного вторжения России не предложили Украине новых обязательств по оказанию военной помощи. Среди них – Германия и Франция.

В свою очередь, президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине – $2,98 млрд. Украина сможет приобрести на них системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе.