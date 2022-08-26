У лівому крилі партії Шольца закликали "припинити постачання Україні важкого озброєння", — Spiegel

У лівому крилі Соціал-демократичної партії Німеччини, лідер якої – канцлер Олаф Шольц, закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з окупантами.

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Про це повідомляє Spiegel з посиланням на лист, який є у розпорядженні редакції.

За даними видання група написала звернення, закликаючи до дипломатичної роботи. Назва документу: "Зброя має мовчати!"

"Продовження війни призведе лише до нових смертей і руйнувань. Нам потрібне якнайшвидше припинення вогню — це відправна точка для всебічних мирних переговорів", — пишуть автори.

В листі сказано, що фундаментальне поліпшення відносин Німеччини з Росією можливо лише в "постпутінську еру".

"Але до того часу необхідно знайти modus vivendi з російським урядом, заснований на визнанні реалій, які вам не подобаються. Зрештою, буде "угода між Україною і Росією", — написали депутати в листі до Шольца.

Зазначимо, що в липні Шольц знову скоротив обіцяну військову допомогу Україні. Він обіцяв, що Німеччина наростить постачання, проте, судячи зі списку від федерального уряду, вони лише скорочуються.

Згодом Міністерство оборони Німеччини офіційно відкинуло пропозицію депутатів німецького парламенту від правлячої коаліції постачати Україні більше зброї, тому що побоюється що це призведе до зниження рівня оборонних можливостей країни та військового вторгнення РФ.

Загалом Європа почала знижувати обсяги військової допомоги Україні. Упродовж липня шість найбільших європейські країни уперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військові допомоги. Серед них - Німеччина та Франція.

В свою чергу президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні – $2,98 млрд. Україна зможе придбати на них системи ППО, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі.