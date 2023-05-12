В ОП опровергли заявления об отказе Зеленскому в выступлении в финале "Евровидения": что известно

Офис президента не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" по поводу онлайн-выступления президента Владимира Зеленского в финале.

Об этом заявил спикер главы государства Сергей Никифоров.

"Информация The Times не соответствует действительности", – отметил он.

Никифоров добавил, что ОП не просил о выступлении Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса.

Напомним, издание The Times ранее сообщило, что Европейский вещательный союз (EBU) не разрешил президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить в финале песенного конкурса "Евровидение".

Отметим, по традиции "Евровидение"-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграл украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель которой занял второе место.

Финал песенного конкурса состоится уже 13 мая. В частности, в финале Евровидения на сцену выйдут украинские звезды Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.