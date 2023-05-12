В ОП спростували заяви про відмову Зеленському у виступі в фіналі "Євробачення": що відомо

Офіс президента не звертався до організаторів пісенного конкурсу "Євробачення" щодо онлайн-виступу президента Володимира Зеленського у фіналі.

Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров.

"Інформація The Times не відповідає дійсності", - зазначив він.

Никифоров додав, що ОП не просив про виступ Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу.

Нагадаємо, видання The Times раніше повідомило, що Європейська мовна спілка (EBU) не дозволила президенту України Володимиру Зеленському виступити у фіналі пісенного конкурсу “Євробачення”.

Зазначимо, за традицією "Євробачення"-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.

Фінал пісенного конкурсу відбудеться вже 13 травня. Зокрема, у фіналі Євробачення на сцену вийдуть українські зірки Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.