Зеленский: Должны сформировать танковый кулак и выйти на поставки самолетов для Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что после разблокирования для ВСУ западных современных танков Украина должна выйти на поставки ракет и самолетов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны. Современных танков… Ключевое теперь – скорость и объем. Скорость тренировки наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется", – заявил Зеленский в видеообращении.

Он отметил важность прогресса и в других аспектах оборонного сотрудничества.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что чем больше оборонной поддержки военные на фронте получат от мира, тем быстрее закончится агрессия России.

Напомним, Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2. Также президент США Джо Байден заявил, что США предоставят Украине 31 американский танк Abrams.

Как известно, Германия могла ожидать, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M. Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.

Отметим, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию" .