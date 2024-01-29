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Зеленский рассказал, сколько людей воюют в рядах ВСУ
В Украине миллионная армия, а 30 миллионов человек работают и все вместе они защищают Европу и мир. А украинцы, уехавшие из страны незаконно, должны вернуться домой и платить налоги Украине.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD .
Численность украинской армии составляет 880 тысяч человек
"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу. Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", - сказал президент.
При этом Зеленский уточнил, что на сегодняшний день не известно точно, сколько уехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6,5 – 7,5 миллионов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Зеленский хочет, чтобы мужчины призывного возраста вернулись из-за границы
Журналистка телеканала отметила, что в Германии продолжается дискуссия относительно того, следует ли немецкому правительству сокращать социальную помощь мужчинам призывного возраста, чтобы на сэкономленные средства оказать поддержку Украине.
В ответ Зеленский отметил, что это очень обобщенное решение, поскольку требует учета многих деталей, добавив, что правительство Германии лично вправе его принимать.
"Есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и законодательные возможности уехать. Мы хотели бы, чтобы люди мобилизационного возраста, которые выехали вне закона Украины, чтобы они были в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что вопрос не в том, что все они должны быть на фронте, а в том, что эти люди должны платить налоги.
"Это вопрос справедливости. Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и не вернулись на свою работу. И это их право. Но если они граждане Украины, то они должны платить налоги желательно в Украину. Потому что эти деньги мы потом отдаем нашим солдатам, защищающим Украину.", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, он не требует от Германии немедленно вернуть граждан Украины призывного возраста, поскольку мы живем в демократическом мире. Зеленский объяснил, что для этой процедуры необходим соответствующий закон.
"Не может Олаф Шольц кого-то брать и приезжать с ним. Мы же защищаем ценности. Если мы говорим, что мы защищаем демократии, ценности и свободу, значит, и в отношении нарушителей мы должны действовать законодательно, как в цивилизованной стране", - отметил президент.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступает за "умный и справедливый" закон о мобилизации, но не видит необходимости мобилизовать полмиллиона человек.
Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек
Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в Сил обороны до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
Верховная Рада уже снизила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.
Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.
Также Министерство обороны в этом году хочет призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей.