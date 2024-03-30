Зеленский уволил Шефира с должности первого помощника Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника Президента Украины. Также уволены еще несколько советников и помощников.

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Об увольнении Шефира говорится в соответствующем указе №207/2024, обнародованном на сайте президента.

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины", - говорится в документе.

Шефир занимал должность первого помощника президента с 21 мая 2019 года. До этого он работал сценаристом и продюсером, а также являлся директором "Студии Квартал-95".

Кроме Шефира, Зеленский уволил и освободил от исполнения обязанностей еще нескольких советников и помощников:

Вербицкую Алену Николаевну с должности Советника – уполномоченного Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины (указ №208/2024);

Пушкареву Наталью Антоновну от исполнения обязанностей Уполномоченного Президента Украины по вопросам волонтерской деятельности (вне штата) (указ №209/2024);

Радуцкого Михаила Борисовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата) (указ №210/2024);

Трофимова Сергея Владимировича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата) (указ №211/2024);

Устенко Олега Леонидовича от исполнения обязанностей Советника Президента Украины (вне штата) (указ №212/2024).

Напомним, 26 марта президент Зеленский указом №186/202 уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

29 марта указами №205/2024 и №203/2024 Зеленский уволил с должностей заместителей руководителя ОП Андрея Ермака Смирнова Андрея и Днепрова Алексея.

Кадровые изменения 2024 года

Отметим, что с начала 2024 года Зеленский сменил значительную часть командования в Вооруженных силах. Так, 8 февраля президент уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

10 февраля новым руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он заменил на этом посту Сергея Шаптала.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил командующих сухопутных войск, объединенных сил, десантно-штурмовых войск и сил ТРО. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенными силами ВСУ и назначил на эту должность Юрия Содолю.

Также президент назначил Игоря Скибюка командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ после того, как уволил с этой должности Максима Миргородского.

Указом президент Зеленский назначил Игоря Плахуту командующим Сил территориальной обороны ВСУ.