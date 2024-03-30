Зеленський звільнив Шефіра з посади першого помічника Президента України

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника Президента України. Також звільнено ще декілька радників та помічників.

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Про звільнення Шефіра йдеться у відповідному указі №207/2024, який оприлюднений на сайті президента.

"Звільнити Шефіра Сергія Нахмановича з посади першого помічника Президента України", - йдеться у документі.

Шефір займав посаду першого помічника президента з 21 травня 2019 року. До цього він працював сценаристом і продюсером, а також був директором "Студії Квартал-95".

Крім Шефіра, Зеленський звільнив та увільнив від виконання обов'язків ще декількох радників та помічників:

Вербицьку Альону Миколаївну з посади Радника – уповноваженого Президента України з питань забезпечення прав захисників України (указ №208/2024);

Пушкарьову Наталію Антонівну від виконання обов'язків Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності (поза штатом) (указ №209/2024);

Радуцького Михайла Борисовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом) (указ №210/2024);

Трофімова Сергія Володимировича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом) (указ №211/2024);

Устенка Олега Леонідовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом) (указ №212/2024).

Нагадаємо, 26 березня президент Зеленський указом №186/202 звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

29 березня указами №205/2024 та №203/2024 Зеленський звільнив з посад заступників керівника ОП Андрія Єрмака Смирнова Андрія та Дніпрова Олексія.

Кадрові зміни 2024 року

Зауважимо, що з початку 2024 року Зеленський змінив значну частину командування у Збройних силах. Так, 8 лютого президент звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

10 лютого новим керівником Генерального штабу Збройних Сил України призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича. Він замінив на цій посаді Сергія Шапталу.

11 лютого президент України Володимир Зеленський призначив командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, десантно-штурмових військ і сил ТрО. Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Крім того, Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил ЗСУ та призначив на цю посаду Юрія Содолю.

Також президент призначив Ігоря Скибюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ після того, як звільнив з цієї посади Максима Миргородського.

Указом президент Зеленський призначив Ігоря Плахуту командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.