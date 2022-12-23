Зеленский видит "перспективы на фронте" и предупредил россиян об "ответе на террор"

Президент Владимир Зеленский 23 декабря провел первое после своего визита в США заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Провел сегодня Ставку. Как всегда, предметно, но сегодня – плюс новости для военных после визита в Соединенные Штаты. Готовим ближайшие месяцы и в целом следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов", - подчеркнул он.

По его словам, это компоненты украинской победы, "которую приближаем шаг за шагом". Зеленский отметил, что на заседании были заслушаны определенные военачальники, и указал на наличие перспектив на фронте.

"Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать", - заявил президент.

Кроме того, он призвал украинцев "помнить, кто воюет против нас", предупредив, что в приближающееся праздничное время российские войска могут снова активизировать террористические атаки.

"Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и всегда берегите друг друга", - сказал Зеленский.

При этом он закончил выступление, обратившись к россиянам на русском языке. Как выразился глава украинского государства, "граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа".

Напомним также, что во время совместной пресс-конференции с президентом США Джозефом Байденом 21 декабря Зеленский сделал другое неоднозначное заявление о том, что теперь именно президент России Владимир Путин должен быть заинтересован в том, чтобы подавать миру соответствующие дипломатические сигналы, чтобы "сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа и его государства".

Тогда же украинский президент заявил, что в войне России и Украины не может быть справедливого мира для всех, поскольку украинцы, которые потеряли и еще потеряют своих близких из-за российского вторжения, будут требовать лишь мести, однако дальше эту мысль развивать не стал.

Отметим, что именно перед прибытием Зеленского в Вашингтон Байден поручил выделить Украине вооружение еще на 1 миллиард долларов, а американское Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в размере 850 миллионов долларов. В частности, речь идет о батарее зенитных ракетных комплексов Patriot, предоставления которых долго добивалась украинская сторона.