Зеленський бачить "перспективи на фронті" та попередив росіян про "відповідь на терор"

Президент Володимир Зеленський 23 грудня провів перше після свого візиту до США засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів", - підкреслив він.

За його словами, це компоненти української перемоги, "яку наближаємо крок за кроком". Зеленський зазначив, що на засіданні доповідали військові командувачі, і вказав на наявність перспектив на фронті.

"Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати", - заявив президент.

Крім того, він закликав українців "памʼятайти, хто воює проти нас", попередивши, що у святковий час, який наближається, російські війська можуть знову активізувати терористичні атаки.

"Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного", - сказав Зеленський.

При цьому він закінчив виступ, звернувшись до росіян на російській мові. Як висловився глава української держави, "громадяни Росії мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді".

Нагадаємо також, що під час спільної пресконференції з президентом США Джозефом Байденом 21 грудня Зеленський зробив іншу неоднозначну заяву про те, що тепер саме президент Росії Володимир Путін має бути зацікавленим у тому, щоб подавати світові відповідні дипломатичні сигнали, аби "зберегти хоч щось від культури і історії його народу і його держави".

Тоді ж український президент заявив, що у війні Росії та України не може бути справедливого миру для всіх, оскільки українці, які втратили та ще втратить своїх близьких через російське вторгнення, будуть вимагати лише помсти, але не став далі розвивати цю думку.

Зазначимо, що саме перед прибуттям Зеленського до Вашингтона Байден доручив виділити Україні озброєння ще на 1 мільярд доларів, а американське Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу в розмірі 850 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про батарею зенітних ракетних комплексів Patriot, надання яких довго домагалася українська сторона.