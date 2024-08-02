В Чернигове открылся первый центр рекрутинга украинской армии

В Чернигове начал работу первый рекрутинговый центр украинской армии. Центр расположен в помещении Черниговского ЦПАУ на проспекте Левка Лукьяненко, 20а. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"В центре работают гражданские специалисты, которые прошли многоуровневую учебу. Они не раздают повестки, а только помогают людям выбрать должность и воинскую часть в армии", — отметили в Минобороны.

Кроме того , специалисты помогают оформить документы и решить возможные недоразумения. Также консультацию можно получить по телефону +380 66 005 72 36.

Центр предлагает более 10 тысяч вакансий, в том числе водители, медики, стрелки, делопроизводители, бухгалтеры, повара, ремонтники и другие специальности. Кроме того, в сотрудничестве с Victory Drones и Drone Force реализуются два проекта, предусматривающие обучение и привлечение операторов беспилотных летательных аппаратов в Сил обороны.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua. и платформа по поиску работы robota.ua.

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении в рекрутинг в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.