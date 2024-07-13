В Одессе открылся первый центр рекрутинга украинской армии

В Одессе на базе центра админуслуг заработал рекрутинговый центр для тех, кто хочет присоединиться к рядам ВСУ. Он располагается в центре предоставления админуслуг на улице Косовская, 2-д.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Какие услуги можно получить в центре

Получить услугу центра могут мужчины и женщины от 18 до 60 лет. В частности, граждане могут получить консультации с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

В "Суспільному" отмечают, что повестки здесь не вручают, а персональная информация в ТЦК не передается - Центр работает по принципу "гражданский - гражданскому". Здесь можно получить консультации по имеющимся должностям в частях, помощь в выборе должности, которая будет соответствовать навыкам в гражданской жизни, и по желанию рекрутироваться в избранную воинскую часть.

По словам уполномоченного Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевца, каждого человека здесь сопровождают на всех этапах – от консультации до подписания контракта.

"Мы находим контакты всех военных подразделений по всей стране, контактируем. Говорим, что человек интересуется, какие есть вакансии, происходит коммуникация. Дальше мы человека сопровождаем, если какие-то недоразумения в ТЦК или в учебном центре. Для этого включается вся вертикаль, чтобы проконтролировать, что человек попадет действительно туда, куда он хочет идти и где его ждут", - рассказал он.

Какие должности могут предложить в центре рекрутинга

Во время официального открытия военные рассказали об имеющихся сейчас должностях. Представительница Сил территориальной обороны Татьяна Чороба отметила, что в южном регионе существуют четыре их бригады:

"В них служат преимущественно добровольцы, которые ранее не имели военного опыта и решили присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Самыми приоритетными должностями являются операторы БпЛА и операторы радиоэлектронной борьбы. Однако в этих подразделениях найдутся вакансии на любой вкус для людей с разным гражданским опытом", – говорится в ее сообщении.

В Минобороны отмечают, что центры рекрутинга обеспечивают конфиденциальность, позволяя обращаться без разглашения персональных данных. В настоящее время доступно более 10 тысяч вакансий, включая должности поваров, ремонтников, водителей, медиков, операторов БПЛА.

В настоящее время функционирует 26 центров рекрутинга по всей Украине, в частности, в Киеве, Львове, Днепре, Харькове, Полтаве, Ужгороде и других городах. Более 10 тысяч граждан воспользовались услугами этих центров.

Напомним, с 16 июля во Львове в центре рекрутинга украинской армии стартует общий проект Министерства обороны Украины и Сухопутных войск ВСУ. Там начинает работу рекрутинговая группа по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Drone Force.

Рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В середине ноября Минобороны подписало договор с агентством Lobby X. Позже к проекту "Рекрутинг" присоединился украинский сайт трудоустройства Work.ua. и платформа по поиску работы robota.ua.

Также Министерство обороны договорилось с сервисом интернет-объявлений OLX.ua о привлечении к рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.

В Министерстве указывают, что такое сотрудничество свидетельствует о росте заинтересованности вакансиями в ВСУ. Там призывают приобщаться и другие онлайн-платформы к рекрутинговому проекту.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

Вместе с тем, как заявил в эфире телемарафона 7 мая уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец, в настоящее время Минобороны нуждается в пополнении новыми военнослужащими в части, непосредственно участвующие в сдерживании российских оккупантов.

Он отметил, что на сегодняшний день в армии больше всего нужны: