В Одесі відкрився перший центр рекрутингу української армії

В Одесі на базі центру адмінпослуг запрацював рекрутинговий центр для тих, хто хоче долучитися до лав ЗСУ. Він розташовується у центрі надання адмінпослуг на вулиці Косівська, 2-д.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Які послуги можна отримати в центрі

Отримати послугу центру можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років. Зокрема, громадяни можуть отримати консультації з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, в п’ятницю з 9:00 до 16:45.

В "Суспільному" зазначають, що повістки тут не вручають, а персональна інформація в ТЦК не передається - Центр працює за принципом "цивільний – цивільному". Тут можна отримати консультації щодо наявних посад в частинах, допомогу у виборі посади, яка буде відповідати навичкам у цивільному житті, та за бажанням — рекрутуватися в обрану військову частину.

За словами уповноваженого Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця, кожну людину тут супроводжують на всіх етапах – від консультації до підписання контракту.

"Ми знаходимо контакти всіх військових підрозділів по всій країні, контактуємо. Кажемо, що людина цікавиться, які є вакансії, відбувається комунікація. Далі ми людину супроводжуємо, якщо якісь непорозуміння в ТЦК або в навчальному центрі. Для цього включається вся вертикаль, щоб проконтролювати, що людина потрапить дійсно туди, куди вона хоче йти і де її чекають", - розповів він.

Які посади можуть запропонувати у центрі рекрутингу

Під час офіційного відкриття військові розповіли про наявні зараз посади. Представниця Сил територіальної оборони Тетяна Чороба зазначила, що в південному регіоні існують чотири їхні бригади:

"В них служать переважно добровольці, які раніше не мали військового досвіду й вирішили долучитися до лав Збройних сил України. Найпріоритетнішими посадами наразі є оператори БпЛА та оператори радіоелектронної боротьби. Проте в цих підрозділах знайдуться вакансії на будь-який смак для людей з різним цивільним досвідом", - йдеться в її повідомленні.

В Міноборони зауважують, що центри рекрутингу забезпечують конфіденційність, дозволяючи звертатися без розголошення персональних даних. Наразі доступно більше 10 тисяч вакансій, включаючи посади кухарів, ремонтників, водіїв, медиків, операторів БПЛА.

Наразі функціонує 26 центрів рекрутингу по всій Україні, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Ужгороді та інших містах. Понад 10 000 громадян скористалися послугами цих центрів.

Нагадаємо, з 16 липня у Львові в центрі рекрутингу української армії стартує спільний проєкт Міністерства оборони України та Сухопутних військ ЗСУ. Там розпочинає роботу рекрутингова група з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ Збройних сил України Drone Force.

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту "рекрутинг" приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Крім того, в Україні почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.

Разом з тим, як заявив в ефірі телемарафону 7 травня уповноважений Міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець, наразі Міноборони має потребу у поповненні новими військовослужбовцями у частини, які безпосередньо беруть участь у стримуванні російських окупантів.

Він зазначив, що на сьогодні в армії найбільше потрібні: