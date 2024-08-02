У Чернігові відкрився перший центр рекрутингу української армії

У Чернігові розпочав роботу перший рекрутинговий центр для української армії. Центр розміщений у приміщенні Чернігівського ЦНАПу на проспекті Левка Лук'яненка, 20а. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"У центрі працюють цивільні спеціалісти, які пройшли багаторівневе навчання. Вони не роздають повістки, а лише допомагають людям вибрати посаду та військову частину у війську", - зазначили у Міноборони.

Крім того спеціалісти допомагають оформити документи та вирішити можливі непорозуміння. Також консультацію можна отримати за телефоном +380 66 005 72 36.

Центр пропонує понад 10 тисяч вакансій, серед яких водії, медики, стрільці, діловоди, бухгалтери, кухарі, ремонтники та інші спеціальності. Крім того, у співпраці з Victory Drones та Drone Force реалізуються два проєкти, що передбачають навчання та залучення операторів безпілотних літальних апаратів до Сил оборони.

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту "рекрутинг" приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Крім того, в Україні почали розробку нового проєкту для цифрового рекрутингу до лав української армії, який буде спрямований на пошук операторів дронів.