Киев получил от Лондона письмо перед финалом Евровидения: о чем в нем идет речь

Городские власти Лондона отправили киевским коллегам письмо, в котором рассказали о планах по случаю финала Евровидения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В письме сообщается, что в день финала Евровидения, 13 мая, в разных местах по всему Лондону появится сине-желтая подсветка в знак поддержки Украины.

Поклонники Евровидения объединятся, чтобы смотреть финал конкурса в официальной фан-зоне в парке Battersea, поскольку, как отметил Кличко, Великобритания принимает песенный конкурс от имени Украины.

"Благодарим наших британских друзей за неуклонную поддержку и помощь Украине и Киеву", — добавил мэр.

Отметим, по традиции Евровидение-2023 должно было состояться в Украине, ведь предыдущий конкурс в 2022 году выиграл украинская группа Kalush Orchestra. Но в связи с продолжающимися боевыми действиями организацию шоу передали Великобритании, исполнитель от которой занял второе место.

Финал песенного конкурса состоится 13 мая. В частности, в финале Евровидения на сцену выйдут украинские звезды Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тина Кароль и Verka Serduchka.