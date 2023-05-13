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Київ отримав від Лондона листа перед фіналом Євробачення: про що в ньому йдеться
Міська влада Лондона відправила київським колегам листа, в якому розповіла про плани з нагоди фіналу Євробачення.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
В листі інформується, що в день фіналу Євробачення, 13 травня, в різних місцях по всьому Лондону з'явиться синьо-жовте підсвітлення на знак підтримки України.
Прихильники Євробачення обʼєднаються, аби дивитися фінал конкурсу в офіційній фан-зоні в парку Battersea, оскільки, як зазначив Кличко, Великобританія приймає пісенний конкурс від імені України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Дякуємо нашим британським друзям за неухильну підтримку і допомогу Україні та Києву", — додав мер.
Зазначимо, за традицією Євробачення-2023 мало б відбутися в Україні, адже попередній конкурс в 2022 році виграв український гурт Kalush Orchestra. Але у зв'язку з триваючими бойовими діями організацію шоу передали Великобританії, виконавець від якої посів друге місце.
Фінал пісенного конкурсу відбудеться вже 13 травня. Зокрема, у фіналі Євробачення на сцену вийдуть українські зірки Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Тіна Кароль та Verka Serduchka.