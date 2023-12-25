Сколько церквей УПЦ МП продолжают работать в Украине

Почти 600 религиозных учреждений перешли в Православную церковь Украины с начала войны. В настоящее время 8193 церкви Украинской православной церкви (Московского Патриархата) продолжают работать в стране. Больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано в Донецкой области.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что аналитики исследовали главный реестр страны — ЕГР — и подготовили карту очагов УПЦ МП в Украине.

589 украинских церквей покинули Московский патриархат

589 украинских религиозных общин перешли от патриархата страны-агрессора в Православную церковь Украины с начала полномасштабного вторжения.

Больше религиозных учреждений изменили свой патриархат на Киевщине (138), Хмельницкой (125) и Винницкой (67).

8193 церкви УПЦ МП продолжают работать в Украине

По данным аналитиков, в настоящее время 8193 церкви Украинской православной церкви (Московского Патриархата) продолжают работать в стране.

Кроме того, 99% или 8119 из них, несмотря на требования закона, до сих пор не показали принадлежность к патриархату страны-агрессора в своем названии.

"За почти два года только 59 религиозных учреждений принудительно получили названия, показывающие связь с РФ, в Едином государственном реестре. Стоит отметить, что все эти переименования происходили в течение первого года полномасштабного вторжения. В 2023 году ни одно из религиозных учреждений не получило такого названия в ЕГР", - подчеркивают в "Опендатабот".

Там добавляют, что с начала великой войны только 8 религиозных учреждений перешли в ВТО, получив принудительное название в Едином государственном реестре.

Больше всего церквей УПЦ МП в Донецкой области

Как сообщают в "Опендатабот", больше всего церквей, связанных со страной-агрессором, зафиксировано на Донетчине - 683.

Значительное количество религиозных учреждений УПЦ также осталось в Винницкой области — 534.

В антирейтинг попали Днепропетровщина (527) и снова Хмельнитчина — 506 религиозных учреждений.

В "Опендатаботе" напоминают, что накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину вступили в силу изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях». Согласно новым правилам, церкви и религиозные учреждения должны были изменить свое название в Едином государственном реестре так, чтобы было ясно, что организация принадлежит к Московскому патриархату. В противном случае такие изменения вносятся принудительно — и организация получает примечание в ЕГР к своему официальному названию «РЕЛИГИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ УКАЗАЛА ПРИНАЛЕННОСТЬ К РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА)».

Запрет деятельности УПЦ МП: что известно

Отметим, что 19 октября в первом чтении Верховной Радой был принят законопроект №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

Еще в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", которым предлагает сделать невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Ранее Служба безопасности разоблачила руководство российской православной церкви на создании собственных частных военных компаний на территории РФ. По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

Духовный лидер православных христиан мира Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) разделила ответственность за войну России против Украины.

Кроме того, Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл), способствующего вооруженной агрессии РФ и отрицающего военные преступления оккупантов. Ему уже сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.