Скільки церков УПЦ МП продовжують працювати в Україні

Майже 600 релігійних установ перейшли до Православної церкви України від початку великої війни. Наразі 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату) продовжують працювати в країні. Найбільше церков, пов’язаних з країною-агресором, зафіксовано на Донеччині.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначаться, що аналітики дослідили головний реєстр країни — ЄДР — та підготували мапу наявних у ньому осередків УПЦ МП в Україні.

589 українських церков залишили Московський патріархат

589 українських релігійних громад перейшли від патріархату країни-агресора до Православної церкви України від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільше релігійних установ змінили свій патріархат на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

8193 церкви УПЦ МП продовжують працювати в Україні

За даними аналітиків, наразі 8193 церкви Української православної церкви (Московського Патріархату) продовжують працювати в країні.

Крім того, 99% або ж 8119 з них, попри вимоги закону, й досі не показали приналежність до патріархату країни-агресора у своїй назві.

"За майже два роки лише 59 релігійних установ примусово отримали назви, що показують зв’язок з РФ, в Єдиному державному реєстрі. Варто зазначити, що всі ці перейменування відбувалися протягом першого року повномасштабного вторгнення. У 2023 році жодна з релігійних установ не отримала такої назви у ЄДР", - підкреслюють в "Опендатабот".

Там додають, що від початку великої війни лише 8 релігійних установ перейшли до ПЦУ, отримавши примусову назву в Єдиному державному реєстрі.

Найбільше церков УПЦ МП на Донеччині

Як повідомляють в "Опендатабот", найбільше церков, пов’язаних з країною-агресором, зафіксовано на Донеччині — 683.

Значна кількість релігійних установ УПЦ також залишилась на Вінниччині — 534.

До антирейтингу потрапили Дніпропетровщина (527) й знову Хмельниччина — 506 релігійних установ.

В "Опендатабот" нагадують, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україні вступили в силу зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». Згідно з новими правилами, церкви та релігійні установи мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. У протилежному випадку такі зміни вносяться примусово — й організація отримує примітку в ЄДР до своєї офіційної назви «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ НЕ ВКАЗАЛА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ)».

Заборона діяльності УПЦ МП: що відомо

Зауважимо, 19 жовтня у першому читанні Верховною Радою було прийнято законопроект №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ.

Ще в січні Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371"Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", яким пропонує унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Раніше Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

Духовний лідер православних християн світу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділила відповідальність за війну Росії проти України.

Крім того, Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів. Йому вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.