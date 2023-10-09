В Днепре осудили еще одного члена российской агентурной сети: маскировался под волонтера

Суд признал виновным в государственной измене жителя Днепра, который оказался участником агентурной сети Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ), нейтрализованной в этом областном центре.

Как сообщают Служба безопасности Украины и областная прокуратура, мужчину по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. При этом указано, что избежать пожизненного заключения подсудимому удалось благодаря активному сотрудничеству со следствием.

В суде было доказано, что мужчина был завербован лидером пророссийской радикальной общественной организации SERB (South East Radical Block) для сбора информации военного характера с целью дальнейшей передачи представителям спецслужб РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника летом в результате многоэтапной спецоперации в Днепре. По данным следствия, после задержания семи его подельников в январе он ненадолго "залег на дно", однако впоследствии перешел на резервный канал общения со своим российским "куратором" и продолжил выполнять его задания.

Отмечается, что для маскировки разведывательно-подрывной деятельности он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда: под таким "прикрытием" фигурант собирал разведданные о Силах обороны на территории города.

Прежде всего фигуранта интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений Вооруженных сил Украины, которую переправляют железнодорожным сообщением на передовую. Для этого агент наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился около железнодорожных путей.

Выполняя задачи российского куратора, подсудимый также осуществлял сбор данных о местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники ВСУ, Национальной гвардии, местах расположения систем противовоздушной обороны, мостов, железнодорожных узлов и аэропорта на территории Днепра и области.

Агент фиксировал последствия ракетных ударов, в частности по аэропорту, больнице в Днепре, по жилому дому в Подгородном и по зданию областного управления СБУ, отмечая на гугл-картах точные места попаданий ВС РФ.

Полученные сведения мужчина направлял врагу в виде текстовых сообщений и фото- и видеофайлов через Telegram. Задержан он был в августе. В ходе обысков по месту жительства злоумышленника был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с представителем ГРУ.

Фото: СБУ

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Напомним, что в августе были вынесены такие же приговоры другим членам указанной сети, куратором которой называют лидера организации SERB, в частности мужчине, работавшему айтишником, и координатору группы.