В Дніпрі засудили ще одного члена російської агентурної мережі: маскувався під волонтера

Суд визнав винним у державній зраді мешканця Дніпра, який виявився учасником агентурної мережі Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (відомого як ГРУ), яку було нейтралізовано у обласному центрі.

Як повідомляють Служба безпеки України та обласна прокуратура, чоловіка за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. При цьому вказано, що уникнути довічного ув’язнення підсудному вдалося завдяки активній співпраці зі слідством.

В суді було доведено, що чоловік був завербований лідером проросійської радикальної громадської організації SERB (South East Radical Block) для збору інформації військового характеру з метою подальшої передачі представникам спецслужб РФ.

Співробітники СБУ викрили зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в Дніпрі. За даними слідства, після затримання семи його спільників у січні він ненадовго "заліг на дно", але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїм російським "куратором" і продовжив виконувати його завдання.

Зазначається, що для маскування розвідувально-підривної діяльності він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду: під таким "прикриттям" фігурант збирав розвіддані про Сили оборони на території міста.

Насамперед фігуранта цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь Збройних сил України, яку переправляють залізничним сполученням на передову. Для цього агент спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ з офісу волонтерської організації, який знаходився поблизу колій.

Виконуючи завдання російського куратора, підсудний також здійснював збір даних щодо місць дислокації та переміщення підрозділів, військової техніки ЗСУ, Національної гвардії, місць розташування систем протиповітряної оборони, мостів, залізничних вузлів та аеропорту на території Дніпро та області.

Агент фіксував наслідки ракетних ударів, зокрема по аеропорту, лікарні в Дніпрі, по житловому будинку в Підгородному та по будівлі обласного управління СБУ, позначавши на гугл-картах точні місця влучань ЗС РФ.

Отримані відомості чоловік направляв ворогу у вигляді текстових повідомлень та фото-, відеофайлів через Telegram. Затримано його було в серпні. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника було виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з представником ГРУ.

Фото: СБУ

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, що у серпні було винесено такі самі вироки для інших членів вказаної мережі, куратором якої називають лідера організації SERB, зокрема чоловіку, що працював айтішником, та координатору групи.