В Сенате США заблокировали законопроект о полном запрете TikTok

Сенатор-республиканец США Рэнд Пол заблокировал попытку ускорить запрет популярного китайского приложения TikTok, которым пользуются более 150 миллионов американцев, ссылаясь на беспокойство по поводу свободы слова и неравного отношения к компаниям социальных сетей.

Об этом пишет Reuters.

"Я считаю, что нам следует опасаться тех, кто использует страх, чтобы убедить американцев отказаться от наших свобод", – сказал Пол в Сенате.

По его словам, каждое обвинение в сборе данных, приписываемое TikTok, также можно отнести к американским крупным технологическим компаниям.

В то же время сенатор-республиканец Джош Хоули добивался единогласного одобрения законопроекта о запрете TikTok в США, настаивая, что программа шпионит за американцами.

"Если республиканцы хотят постоянно проигрывать выборы в течение целого поколения, они должны принять этот законопроект о запрете TikTok - социальной медиа-программе, которой пользуются 150 миллионов человек, преимущественно молодых американцев", - сказал Пол.

Пока совсем непонятно, как может выглядеть законопроект о запрете TikTok в США, как и время его рассмотрения.

Небольшое, но растущее количество демократов и республиканцев выражают беспокойство, ссылаясь на свободу слова и другие проблемы, и выступают против принятия закона.

Представитель Демократической партии Александрия Окасио-Кортез выступила против запрета TikTok, назвав это "беспрецедентным шагом".

Многие демократы утверждают, что Конгресс должен принять всеобъемлющее законодательство о конфиденциальности, которое будет охватывать все сайты социальных сетей, а не только TikTok.

Ранее в США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, их могут использовать в целях шпионажа.

Поэтому в последнее время ряд стран приняли меры против китайского приложения TikTok из-за проблем с конфиденциальностью и безопасностью. Запрет на пользование приложением на служебных телефонах выдали для чиновников, в частности, Еврокомиссии, Дании, Бельгии, Канады и США .

Американские сенаторы представили законопроект, который позволит правительству регулировать иностранные технологии, в частности, и TikTok, а в Белом доме заявили о поддержке такой инициативы.