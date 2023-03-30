У Сенаті США заблокували законопроєкт про повну заборону TikTok

Сенатор-республіканець США Ренд Пол заблокував спробу прискорити заборону популярного китайського додатка TikTok, яким користуються понад 150 мільйонів американців, посилаючись на занепокоєння щодо свободи слова та нерівного ставлення до компаній соціальних мереж.

Про це пише Reuters.

"Я вважаю, що нам слід остерігатися тих, хто використовує страх, щоб переконати американців відмовитися від наших свобод", - сказав Пол у Сенаті.

За його словами, кожне звинувачення в зборі даних, яке приписують TikTok, також можна віднести до американських великих технологічних компаній.

Натомість сенатор-республіканець Джош Хоулі домагався одноголосного схвалення законопроекту про заборону TikTok в США, наполягаючи, що програма шпигує за американцями.

"Якщо республіканці хочуть постійно програвати вибори протягом цілого покоління, вони повинні прийняти цей законопроект про заборону TikTok — соціальної медіа-програми, якою користуються 150 мільйонів людей, переважно молодих американців", — сказав Пол.

Поки остаточно незрозуміло, як може виглядати законопроект щодо заборони TikTok у США, як і час його розгляду.

Невелика, але зростаюча кількість демократів і республіканців висловлюють занепокоєння, посилаючись на свободу слова та інші проблеми, і виступають проти прийняття закону.

Представник Демократичної партії Александрія Окасіо-Кортез виступила проти заборони TikTok, назвавши це "безпрецедентним кроком".

Багато демократів стверджують, що Конгрес повинен ухвалити всеосяжне законодавство про конфіденційність, яке охоплюватиме всі сайти соціальних мереж, а не лише TikTok.

Раніше у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства.

Тому останнім часом вже низка країн вжили заходів проти китайського застосунку TikTok через проблеми з конфіденційністю та безпекою. Заборону на користування додатком на службових телефонах видали для чиновників, зокрема, Єврокомісії, Данії, Бельгії, Канади та США.

Американські сенатори представили законопроєкт, який дозволить уряду регулювати іноземні технології, зокрема, й TikTok, а в Білому домі заявили про підтримку такої ініціативи.