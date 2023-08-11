Кабмин присоединил Херсонский морпорт к николаевскому порту "Ольвия": как это возможно

Кабинет министров решил реорганизовать государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт" путем его присоединения к госпредприятию "Стивидорная компания "Ольвия".

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее предложение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Кабмин согласовал на заседании 11 августа.

Напомним, что в 2020 году Украина начала сдавать морские порты в концессию. Первым 26 июня того года стал Херсонский морпорт, а вторым 28 августа – порт "Ольвия" в Николаеве (бывший порт "Октябрьск").

Первый был передан компании "Рисоил-Херсон" – консорциуму грузинской Petro Oil and Chemicals и швейцарской Risoil. От этого проекта государственно-частного партнерства ожидалось 300 миллионов гривен инвестиций в течение трех лет.

В свою очередь, порт "Ольвия" был передан катарской компании QTerminals, которая собиралась инвестировать в него 3,4 миллиарда гривен. Впрочем, оба порта ныне не работают из-за войны. В частности, последний в марте, а также в апреле 2022 года подвергался ракетным ударам.

При этом за первый полный год концессии, в 2021 году, порт "Ольвия" установил свой абсолютный рекорд по перевалке грузов - 5,15 миллиона тонн грузов, что на 1,24 миллиона тонн (31,6%) превысило показатель 2020 года.

Отметим, что поскольку имущество херсонского и николаевского портов в конце 2021 было передано концессионерам, на ситуацию с самими портами решение о слиянии госпредприятий не должно повлиять.