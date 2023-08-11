Кабмін приєднав Херсонський морпорт до миколаївського порту "Ольвія": як це можливо

Кабінет міністрів вирішив реорганізувати державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" шляхом його приєднання до держпідприємства "Стивідорна компанія "Ольвія".

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідну пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури Кабмін погодив на засіданні 11 серпня.

Нагадаємо, що у 2020 році Україна почала здавати морські порти у концесію. Першим 26 червня того року став Херсонський морпорт, а другим 28 серпня - порт "Ольвія" у Миколаєві (колишній порт "Октябрьск").

Перший був переданий компанії "Рисоіл-Херсон" - консорціуму грузинської Petro Oil and Chemicals та швейцарської Risoil. Від цього проекту державно-приватного партнерства очікувалося 300 мільйонів гривень інвестицій протягом трьох років.

В свою чергу, порт "Ольвія" було передано катарській компанії QTerminals, яка збиралася інвестувати у нього 3,4 мільярда гривень. Втім, обидва порти наразі не працюють через війну. Зокрема, останній в березні, а також у квітні 2022 року зазнавав ракетних ударів.

При цьому за перший повний рік концесії, в 2021 році, порт "Ольвія" якраз встановив свій абсолютний рекорд з перевалки вантажів - 5,15 мільйона тонн вантажів, що на 1,24 мільйона тонн (31,6%) перевищило показник 2020 року.

Зазначимо, що оскільки майно херсонського та миколаївського портів наприкінці 2021 року було передано концесіонерам, на ситуацію з самими портами рішення про злиття держпідприємств не має вплинути.