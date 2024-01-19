МВД Украины объявило о запуске международной доставки водительских удостоверений в 17 странах Европы

Сегодня, 19 января, услуга по международной доставке водительского удостоверения заработала в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"За почти 3 месяца от введения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше. Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в сроки около 15 дней", – отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна", - подчеркнули в МВД Украины.

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее авторизироваться и выполнить следующие действия:

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.

В МВД напомнили, что международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию.

Напомним, в октябре 2023 года в Польше стала доступна услуга по восстановлению украинского водительского удостоверения. Ранее в Польше украинские водители только обменивали имеющееся удостоверение. А сейчас в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове можно восстановить документ по причине потери или кражи. Также восстановить водительское удостоверение можно в Турции, Германии, Испании, Чехии, Словакии, Италии.

Кроме того, с 16 ноября украинцы, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, получили возможность воспользоваться нововведением – сервисом международной доставки водительского удостоверения.

Добавим, что в Украине также усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером на любой удобный адрес.