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МВД Украины объявило о запуске международной доставки водительских удостоверений в 17 странах Европы
Сегодня, 19 января, услуга по международной доставке водительского удостоверения заработала в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"За почти 3 месяца от введения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше. Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в сроки около 15 дней", – отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна", - подчеркнули в МВД Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее авторизироваться и выполнить следующие действия:
- указать причину обмена удостоверения;
- выбрать международную доставку;
- ввести адрес получения заказа;
- оплатить услугу.
Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.
Ориентировочная стоимость водительского удостоверения – 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять – 960 грн.
В МВД напомнили, что международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию.
Напомним, в октябре 2023 года в Польше стала доступна услуга по восстановлению украинского водительского удостоверения. Ранее в Польше украинские водители только обменивали имеющееся удостоверение. А сейчас в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове можно восстановить документ по причине потери или кражи. Также восстановить водительское удостоверение можно в Турции, Германии, Испании, Чехии, Словакии, Италии.
Кроме того, с 16 ноября украинцы, находящиеся в Чехии, Германии и Италии, получили возможность воспользоваться нововведением – сервисом международной доставки водительского удостоверения.
Добавим, что в Украине также усовершенствовали услугу замены водительского удостоверения. Теперь не нужно ехать в сервисный центр МВД, чтобы забрать документ, а можно заказать доставку водительского удостоверения в отделение "Укрпочты" или курьером на любой удобный адрес.