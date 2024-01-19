МВС України оголосило про запуск міжнародної доставки посвідчення водія у 17 країнах Європи

Сьогодні, 19 січня, послуга з міжнародної доставки посвідчення водія запрацювала у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"За майже 3 місяці від запровадження сервісу, отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення водійських документів. Найбільший попит у Польщі. Замовлення можна зробити в декілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів", – зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", - підкреслили у МВС України.

Аби замовити міжнародну доставку, необхідно увійти в Кабінет водія. Далі авторизуватись та виконати такі дії:

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Далі заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП "ІНФОТЕХ" та передає "Укрпошті". Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія – 515 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.

У МВС нагадали, що міжнародна доставка посвідчення водія доступна у такі країни Європи: в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року у Польщі стала доступна послуга з відновлення українського посвідчення водія. Раніше у Польщі українські водії лише обмінювали наявне посвідчення. А зараз у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові можна відновити документ у зв’язку із втратою чи викраденням. Також відновити посвідчення водія можна в Туреччині, Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині, Італії.

Окрім цього, з 16 листопада українці, які перебувають у Чехії, Німеччині та Італії, отримали можливість скористатися нововведенням – сервісом міжнародної доставки посвідчення водія.

Додамо, що в Україні також удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення “Укрпошти” чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.