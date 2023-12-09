Поддержка свободного судоходства: Международная морская организация отправит в Украину миссию

Международная морская организация направит миссию по выявлению потребностей Украины в реализации права на свободное судоходство в условиях войны с РФ.

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Об этом сообщает Министерство восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Такое решение легло в основу принятой Ассамблеей Международной морской организации (ММО) резолюции "Влияние российского вооруженного вторжения в Украину на международное судоходство". Результаты работы миссии будут сформированы в долгосрочный проект технической помощи Украине", - говорится в сообщении.

Как отметил министр Александр Кубраков, это решение, а также то, что РФ не переизбрали в Совет ММО на 2023-2024 годы, свидетельствует о защите права международного морского сообщества на свободное судоходство каждой страны.

Кроме того, Ассамблея отметила усилия Украины, направленные на свободное судоходство в Черном море, в частности, создание зернового коридора для гражданских судов.

Судоходство в Черном море

В июле Россия вышла из "зернового соглашения", которое позволяло Украине безопасно транспортировать сельхозпродукцию через три порта в Одесской области.

Украина в ответ создала временный «гуманитарный коридор» для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом военные сообщают, что в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.

16 августа 2023 года первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в и из портов Одессы. Первым был контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга. Вторым судном, вышедшим из порта Одессы после выхода России из "зернового соглашения", стал Primus.

За последние несколько недель десятки кораблей добрались до основных украинских портов Черного моря без инцидентов, игнорируя угрозы России атаковать суда в этом районе. Это свидетельствует о том, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после остановки "зернового коридора", согласованного с Россией, оправдалась. В общей сложности, коридором воспользовались более 200 судов в обе стороны.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что экспортный потенциал украинских портов из-за агрессии РФ снизился на 40%.

Напомним, один человек погиб 8 ноября в результате российского ракетного обстрела гражданского судна во время захода в порт в Одесской области. Ракета попала в надстройку судна под флагом Либерии. В результате атаки ранены трое граждан Филиппин, являющихся членами экипажа корабля.