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Підтримка вільного судноплавства: Міжнародна морська організація відправить до України місію
Міжнародна морська організація направить місію для виявлення потреб України в реалізації права на вільне судноплавство в умовах війни з РФ.
Про це повідомляє Міністерство відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Таке рішення лягло в основу прийнятої Асамблеєю Міжнародної морської організації (ММО) резолюції "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство". Результати роботи місії будуть сформовані в довготривалий проєкт технічної допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив міністр Олександр Кубраков, це рішення, а також те, що РФ не переобрали до Ради ММО на 2023-2024 роки, свідчить про захист права міжнародної морської спільноти на вільне судноплавство кожної країни.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, Асамблея відзначила зусилля України, спрямовані на вільне судноплавство у Чорному морі, зокрема створення зернового коридору для цивільних суден.
Судноплавство у Чорному морі
У липні Росія вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно транспортувати сільгосппродукції через три порти в Одеській області.
Україна у відповідь створила тимчасовий «гуманітарний коридор» для вантажних суден, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.
16 серпня 2023 року перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до та з портів Одеси. Першим був контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу. Другим судном, яке вийшло з порту Одеси після виходу Росії з "зернової угоди", став Primus.
За останні кілька тижнів більше 200 кораблів дісталися до основних українських портів Чорного моря без інцидентів, ігноруючи погрози Росії атакувати судна в цьому районі. Це свідчить про те, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після зупинки "зернового коридору", погодженого з Росією, виправдалася.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що експортний потенціал українських портів через агресію РФ знизився на 40%.
Нагадаємо, одна людина загинула 8 листопада внаслідок російського ракетного обстрілу цивільного судна під час заходу в порт у Одеській області. Ракета влучила в надбудову судна під прапором Ліберії. Внаслідок атаки поранено трьох громадян Філіппін, що є членами екіпажу корабля.