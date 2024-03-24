Польские фермеры не пропускают украинские грузовики на выезд на двух пунктах пропуска

На пунктах "Ягодин" и "Рава-Русская" за последние сутки фиксируются нулевые показатели пересечения границы. На этих направлениях заблокировано около 500 грузовиков.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

По его словам, на границе с Польшей блокируются направления "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".

На двух последних фермеры не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу.

За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. В общей сложности там находятся в очереди около 500 грузовиков.

У разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется.

"У нас есть очереди по трем направлениям - Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, в направлении пункта пропуска "Ужгород", это граница со Словакией, по состоянию на утро - это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди", - подчеркнул Демченко.

Кроме того, около 800 грузовиков стоят в очереди в пункте пропуска "Тиса" на границе на территории Венгрии, а напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии.

"Здесь мы видим увеличение очередей именно с началом блокирования движения польскими фермерами на границе с Украиной, поскольку достаточно сложно пересечь границу с Польшей", – сообщил Демченко.

Заметим, 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.

Также польские фермеры 21 марта разблокировали пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".