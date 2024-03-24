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Польские фермеры не пропускают украинские грузовики на выезд на двух пунктах пропуска
На пунктах "Ягодин" и "Рава-Русская" за последние сутки фиксируются нулевые показатели пересечения границы. На этих направлениях заблокировано около 500 грузовиков.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет "Укринформ".
По его словам, на границе с Польшей блокируются направления "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".
На двух последних фермеры не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
За последний период там фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. В общей сложности там находятся в очереди около 500 грузовиков.
У разблокированных КПП на польской границе тоже есть очереди, но движение грузовиков не блокируется.
"У нас есть очереди по трем направлениям - Словакией, Венгрией и Румынией. В частности, в направлении пункта пропуска "Ужгород", это граница со Словакией, по состоянию на утро - это где-то 300 грузовиков ожидают в очереди", - подчеркнул Демченко.
Кроме того, около 800 грузовиков стоят в очереди в пункте пропуска "Тиса" на границе на территории Венгрии, а напротив пункта пропуска "Порубное" около 400 грузовиков ожидают въезда с территории Румынии.
"Здесь мы видим увеличение очередей именно с началом блокирования движения польскими фермерами на границе с Украиной, поскольку достаточно сложно пересечь границу с Польшей", – сообщил Демченко.
Заметим, 20 марта польские протестующие разблокировали движение всех транспортных средств в пункте пропуска "Медика-Шегини". Проезд транспортных средств производится в штатном режиме.
Также польские фермеры 21 марта разблокировали пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
Возобновление забастовки на границе
Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.
Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.
В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.
20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.
20 марта польские протестующие начали блокировать и ограничивать движение через границу пассажирских автобусов на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".