Польські фермери не пропускають українські вантажівки на виїзд на двох пунктах пропуску

На пунктах "Ягодин" та "Рава-Руська" за останню добу фіксуються нульові показники перетину кордону. На цих напрямках заблоковано приблизно 500 вантажівок.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише "Укрінформ".

За його слвами, наразі на кордоні з Польщею блокуються напрямки "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська".

На двох останніх фермери не пропускають вантажні авто, які їдуть з України у Польщу.

За останній період там фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Загалом там перебувають в черзі близько 500 вантажівок.

У розблокованих КПП на польському кордоні теж є черги, але рух вантажівок не блокується.

"Ми маємо черги по трьох напрямках – Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Зокрема, у напрямку пункту пропуску "Ужгород", це кордон зі Словаччиною, станом на ранок – це десь 300 вантажівок очікують у черзі", – підкреслив Демченко.

Крім цього, близько 800 вантажівок стоять у черзі у пункті пропуску "Тиса" на кордоні на території Угорщини, а напроти пункту пропуску "Порубне" близько 400 вантажівок очікують в'їзду з території Румунії.

"Тут ми бачимо збільшення черг саме з початком блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною, оскільки досить складно перетнути кордон з Польщею", – повідомив Демченко.

Зауважимо, 20 березня польські протестувальники розблокували рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині". Проїзд транспортних засобів відбувається в штатному режимі.

Також польські фермери 21 березня розблокували пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".