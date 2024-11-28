Новый приговор Цареву: экс-нардепу дали 8 лет, конфисковав имущество на полмиллиарда гривен

Бывшего депутата Верховной Рады V-VII созывов от Партии регионов Олег Царев заочно приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности во власти на три года и конфискацией имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, которая вела расследование, и Винницкой областной прокуратуре, обеспечивавшей поддержку обвинения. В рамках этого дела Цареву, поддерживающему российское вторжение в Украину, инкриминировали часть 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

В частности, в доход государства изъято имущество экс-политика:

два имущественных комплекса в оккупированном Россией Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской" (ранее сообщалось, что там и проживает экс-нардеп), общая стоимость которых составляет более 456 миллионов гривен; квартиру в центре Днепра стоимостью 3,2 миллиона гривен; земельный участок в Киевской области, который оценивается в 1,3 миллиона гривен.

"Согласно материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов", — отмечают правоохранители.

Напомним, что по этому делу фигуранту было сообщено о подозрении в ноябре 2023 года, то есть год назад. В начале же февраля 2024 года было сообщено об аресте указанного выше имущества.

Кроме этого, в мае 2023 года СБУ сообщила Цареву о подозрении в государственной измене из-за сотрудничества с руководством Минобороны России после начала полномасштабного вторжения.

В сентябре 2022 года экс-нардеп получил от СБУ подозрение в госизмене и незаконном пересечении границы, поскольку посещал оккупированную часть Киевской области в марте 2022 года, где помогал установлению на ней российского оккупационного режима.

Ранее же, в мае 2022 года Царева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за призывы к сепаратизму и свержению власти в российских СМИ еще весной 2014 года.