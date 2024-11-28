Новий вирок Царьову: екс-нардепу дали 8 років, конфіскувавши майно на пів мільярда гривень

Колишнього депутата Верховної Ради V-VII скликань від Партії регіонів Олега Царьова заочно засудили до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у владі на три роки та конфіскацією майна, оціненого в 460,6 мільйона гривень.

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Про це повідомили у Службі безпеки України, що вела розслідування, та Вінницької обласної прокуратури, що забезпечувала підтримку обвинувачення. В рамках цієї справи Царьову, який підтримує російське вторгнення в Україну, інкримінували частину 3 статті 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Зокрема, в дохід держави вилучено майно експолітика:

два майнові комплекси в окупованому Росією Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської" (раніше повідомлялося, що там і проживає екснардеп), загальна вартість яких становить понад 456 мільйонів гривень; квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 мільйона гривень; земельну ділянку в Київській області, яка оцінюється у 1,3 мільйона гривень.

"За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує Росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, що у цій справі фігуранту було повідомлено про підозру в листопаді 2023 року, тобто рік тому. На початку ж лютому 2024 року було повідомлено про арешт зазначеного вище майна.

Окрім цього, в травні 2023 року СБУ повідомила Царьову про підозру в державній зраді через співпраці з керівництвом Міноборони Росії після початку повномасштабного вторгнення.

У вересні 2022 року екснардеп отримав від СБУ підозру в держзраді та незаконному перетині кордону, оскільки він відвідував окуповану частину Київської області в березні 2022 року, де допомагав встановленню на ній російського окупаційного режиму.

Раніше ж, у травні 2022 року Царьова було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за заклики до сепаратизму та повалення влади у російськіих ЗМІ ще навесні 2014 року.