20% українців заявили, що не довіряють новинам в месенджерах — опитування

Переважна більшість опитаних українців (63%) довіряють лише каналам та групам у месенджерах, які ведуть ЗМІ, або вони є верифікованими каналами держорганів. Водночас частина не довіряє будь-якій інформації в каналах месенджерів.

Про це свідчать дані опитування Rakuten Viber.

Українці орієнтуються на канали держорганів, які месенджер позначив “блакитними” пташками верифікації.

Близько 20% — зовсім не довіряють тій інформації, яку бачать в каналах месенджерів та ставлять під сумнів правдивість будь-яких новин. Ще 10% респондентів довіряють лише повідомленням від рідних/друзів і тій інформації, яку отримали від них.

Загалом відповіді розподілилися таким чином:

довіряють лише ЗМІ та верифікованим каналам держорганів — 63%;

зовсім не довіряють будь-якій інформації в каналах месенджерів — 20%;

довіряють лише повідомленням від рідних/друзів — 10%;

довіряють тільки каналам незалежних блогерів та експертів — 5%;

довіряють неофіційним групам та каналам, вважають, що там завжди найоперативніша інформація — 2%.

Раніше Центр Разумкова провів оцінку суспільно-політичної ситуації в країні. За їх даними, найбільше українці довіряють ЗСУ, а найменше – чиновникам.

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