ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

20% українців заявили, що не довіряють новинам в месенджерах — опитування

опитування, кому довіряють українці
2% українців довіряють неофіційним групам та каналам. Фото: ua.depositphotos.com

Переважна більшість опитаних українців (63%) довіряють лише каналам та групам у месенджерах, які ведуть ЗМІ, або вони є верифікованими каналами держорганів. Водночас частина не довіряє будь-якій інформації в каналах месенджерів.

Про це свідчать дані опитування Rakuten Viber.

Українці орієнтуються на канали держорганів, які месенджер позначив “блакитними” пташками верифікації.

Близько 20% — зовсім не довіряють тій інформації, яку бачать в каналах месенджерів та ставлять під сумнів правдивість будь-яких новин. Ще 10% респондентів довіряють лише повідомленням від рідних/друзів і тій інформації, яку отримали від них.

Загалом відповіді розподілилися таким чином:

  • довіряють лише ЗМІ та верифікованим каналам держорганів — 63%;
  • зовсім не довіряють будь-якій інформації в каналах месенджерів — 20%;
  • довіряють лише повідомленням від рідних/друзів — 10%;
  • довіряють тільки каналам незалежних блогерів та експертів — 5%;
  • довіряють неофіційним групам та каналам, вважають, що там завжди найоперативніша інформація — 2%.

Раніше Центр Разумкова провів оцінку суспільно-політичної ситуації в країні. За їх даними, найбільше українці довіряють ЗСУ, а найменше – чиновникам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан