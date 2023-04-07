- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
20% українців заявили, що не довіряють новинам в месенджерах — опитування
Переважна більшість опитаних українців (63%) довіряють лише каналам та групам у месенджерах, які ведуть ЗМІ, або вони є верифікованими каналами держорганів. Водночас частина не довіряє будь-якій інформації в каналах месенджерів.
Про це свідчать дані опитування Rakuten Viber.
Українці орієнтуються на канали держорганів, які месенджер позначив “блакитними” пташками верифікації.
Близько 20% — зовсім не довіряють тій інформації, яку бачать в каналах месенджерів та ставлять під сумнів правдивість будь-яких новин. Ще 10% респондентів довіряють лише повідомленням від рідних/друзів і тій інформації, яку отримали від них.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом відповіді розподілилися таким чином:
- довіряють лише ЗМІ та верифікованим каналам держорганів — 63%;
- зовсім не довіряють будь-якій інформації в каналах месенджерів — 20%;
- довіряють лише повідомленням від рідних/друзів — 10%;
- довіряють тільки каналам незалежних блогерів та експертів — 5%;
- довіряють неофіційним групам та каналам, вважають, що там завжди найоперативніша інформація — 2%.
Раніше Центр Разумкова провів оцінку суспільно-політичної ситуації в країні. За їх даними, найбільше українці довіряють ЗСУ, а найменше – чиновникам.
Джерело фото: ua.depositphotos.com