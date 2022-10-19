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У Києві з’явилася вулиця Морських піхотинців
У столиці вже перейменовано понад сотню міських об‘єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, зокрема вулиця Мічуріна у Солом’янському районі тепер носить назву Морських піхотинців.
Про це повідомляє Київська міська рада.
Там зазначили, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Мічуріна до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією або її сателітами.
Вулиця Мічуріна була названа на честь російського біолога і селекціонера Івана Мічуріна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
З метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» було обрано нову назву цієї вулиці.
Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 8 591 голос, набрала пропозиція – вулиця Морських піхотинців. Нова назва запропонована на честь Морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.
За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Мічуріна на Морських піхотинців.
Раніше в Солом’янському районі столиці вулицю Пітерську було перейменовано на Лондонську.
Нагадаємо, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.
А 8 вересня у Києві в межах процесу дерусифікації перейменовано ще майже 40 вулиць, провулків та площ. У столиці з’явилися вулиці Романа Ратушного та Князів Острозьких.