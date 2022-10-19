У Києві з’явилася вулиця Морських піхотинців

У столиці вже перейменовано понад сотню міських об‘єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, зокрема вулиця Мічуріна у Солом’янському районі тепер носить назву Морських піхотинців.

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Про це повідомляє Київська міська рада.

Там зазначили, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Мічуріна до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з Російською Федерацією або її сателітами.

Вулиця Мічуріна була названа на честь російського біолога і селекціонера Івана Мічуріна.

З метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» було обрано нову назву цієї вулиці.

Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 8 591 голос, набрала пропозиція – вулиця Морських піхотинців. Нова назва запропонована на честь Морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.

За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Мічуріна на Морських піхотинців.

Раніше в Солом’янському районі столиці вулицю Пітерську було перейменовано на Лондонську.

Нагадаємо, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.

А 8 вересня у Києві в межах процесу дерусифікації перейменовано ще майже 40 вулиць, провулків та площ. У столиці з’явилися вулиці Романа Ратушного та Князів Острозьких.