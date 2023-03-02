В Києві обмежили проведення релігійних заходів, організатори яких пов'язані з РФ

Депутати Київради під час засідання 2 березня прийняли рішення обмежити проведення у столиці будь-яких заходів релігійного характеру за межами культових споруд релігійними організаціями, пов'язаними з РФ.

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Про це повідомила пресслужба Київради.

Обмеження поширюється на релігійні заходи, організатори яких мають канонічні та молитовні зв'язки з релігійними організаціями країни-агресора.

Тепер профільні департаменти КМДА повинні провести інвентаризацію земельних ділянок та комунального майна, переданих в оренду або користування релігійним організаціям.

На тому ж засіданні депутати Київради засудили діяльність релігійних організацій, спрямовану на глорифікацію, пропаганду, виправдання та заперечення факту військової агресії РФ проти України, численних військових злочинів, скоєних окупантами, дій або бездіяльності осіб, які вчиняли військову агресію проти України, що розпалюють релігійну ворожнечу безпеки України.

Вже зафіксовано численні факти та випадки, коли інтереси окремих релігійних організацій суперечать громадським інтересам, громадській та національній безпеці України. Зокрема, в Київраді зауважують, що діяльність УПЦ МП "створює передумови для ворожнечі та нетерпимості до інших віросповідань та конфесій, сприяє поширенню хибної інформації, пропагує ідеї "російського світу" та не визнає однозначного факту військової агресії Російської Федерації проти України".

"Київська міська рада направила звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з закликом невідкладно прийняти законодавчі акти, які спрямовані на заборону діяльності релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка здійснила військову агресію проти України", — додали в пресслужбі.

Раніше уряд ініціював заборону релігійних організацій, центр управління якими знаходиться в РФ. Зауважимо, що в УПЦ (МП) стверджують, що є "самостійною і незалежною організацією у своєму управлінні та устрої". В статуті РПЦ офіційно закріплений особливий статус УПЦ з центром управління в м Києві.

Водночас Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила про наявність церковно-канонічного зв’язку Української православної церкви (Московського патріархату) із Російською православною церквою.