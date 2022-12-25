В поліції відповіли, чи скасують комендантську годину в Україні в новорічну ніч

В ніч з 31 грудня 2022 року на 1 січня 2023-го пом'якшень щодо комендантської години в Україні не буде, повідомила в телемарафоні прессекретар голови Національної поліції Мар'яна Рев.

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"Люди повинні розуміти, що є вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або для перевірки цієї особи. Піротехнічні засоби та їх реалізація, їх використання практично на всій території України прямо заборонені. Тому, звісно, поліція реагуватиме на такі випадки", — резюмувала Рева.

Вона зауважила, що ті, хто вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.

Як комендантська година діятиме в новорічну ніч у різних областях України

Харківщина, Івано-Франківщина, Запорізька область, Одещина, Полтавщина, Тернопільщина, Черкащина, Кривий Ріг, Київ та Київська область: з 23:00 до 05:00;

Львівщина, Дніпровщина, Рівненщина, Вінниччина, Волинь, Житомирщина, Миколаївщина, Хмельниччина та Чернівецька область: з 00:00 до 05:00;

Чернігівщина та Сумщина: з 23:00 до 04:00;

Донеччина та Луганщина: з 21:00 до 05:00;

Херсонщина: з 19:00 до 06:30;

Закарпаття: комендантської години немає.

Раніше в КМДА також наголосили, що у Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Водночас гірлянду на ялинці на Софійській площі в столиці точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".