Внутрішні переселенці масово скаржаться на неотримання допомоги, на яку подавалися через "Дію" - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявляє про десятки тисяч виявлених випадків неотримання внутрішньо переміщеними особами соціальної допомоги, на отримання якої вони подавалися через сервіс держпослуг "Дія".

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Як розповіла чиновниця в ефірі національного телемарафону, такі скарги масово надходять на гарячу лінію МінТОТ за номером 1548.

"Люди на неї дзвонять, дзвонять масово, і багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані і не отримані, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати. Ми кожного разу розбираємося, у чому зараз причина. Якщо узагальнити такі причини, то вони здебільшого є наступними: люди реєструвалися у "Дії", "Дія" не передала в органи соцзахисту такі дані - і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані", - сказала вона.

Зі слів Верещук, таких скаржників нараховується до 250 тисяч, при тому що всього в Україні офіційно зареєстровано 3,4 мільйона ВПО, а Міжнародна організація з міграції оцінює фактичну кількість ВПО у 6,2 мільйона.

"Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує, але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено, зараз решті ми допомагаємо: збільшуємо кількість комп'ютерів, програм", - зазначина вона.

Також, за словами міністерки, в деяких випадках мова йде, що при заявці на виплати ВПО не були правильно оформлені документи, і такі справи вирішуються індивідуально.

"Люди думали, що все гаразд, і чекають, їх на місці про це не повідомили, і ось уже декілька місяців люди нічого не отримали. Тому вони мають змогу дзвонити до нас, і ми маємо команду людей, яка персонально займається кожною такою справою", - додала Верещук.

Вона також повідомила, що на даний час держава витратила на виплати внутрішнім переселенцям вже 17 мільярдів гривень.

Нагадаємо також, що раніше у липні в Україні з'явився уповноважений з питань внутрішньо переміщених осіб: ним було призначено заступника Верещук Павла Козирєва.