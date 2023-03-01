На станціях Київського метрополітену тимчасово не працюють комплекси самообслуговування: як сплатити за проїзд

З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Там зазначають, що наразі фахівці КП "ГІОЦ" працюють над оперативним розв'язання питання.

Водночас сплатити за проїзд можна:

Транспортною картко;

Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";

Безконтактною банківською карткою;

Мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

У КМДА підкреслили, що про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карток, а також паперових qr-квитків буде повідомлено додатково.

Зазначимо, 21 лютого з технічних причин у Києві на станціях метро продаж паперових QR-квитків було призупинено на декілька годин.

Нагадаємо, у Києві всі тролейбусм та трамваї повернулися на свої маршрути. На 46 тролейбусних маршрутів працюють 286 одиниць техніки, на 32 трамвайних – 195.

Усього столиця прожила без електротранспорту 56 днів через дефіцит електрики. На маршрутах працювали автобуси.