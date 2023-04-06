Румунія призупинила пропуск вантажівок на кордоні з Україною

Румунія у зв’язку з погіршенням погодних умов призупинила пропуск вантажівок через державний кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов румунська сторона тимчасово припинила пропуск через державний кордон вантажних автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, дорожня поліція Румунії заборонила проїзд усіх транспортних засобів від пунктів пропуску "Дяківці-Раковець, "Порубне-Сирет" та "Красноїльськ-Вікову де Сус" у напрямку міст Сірет та Сучава через снігові замети й незадовільний стан доріг на цих ділянках.

Водіїв закликають врахувати дану інформацію при плануванні поїздки до Румунії.

Нагадаємо, новий міжнародний автомобільний пункт пропуску на румунському кордоні "Дяківці-Раковець" 10 лютого розпочав свою роботу.

Наразі у Чернівецькій області облаштовують тимчасовий міст на стратегічно важливому автошляху Т-26-07 до Румунії. Це розвантажить міжнародну трасу до пункту пропуску на україно-румунському кордоні "Порубне-Сірет" та відкриє короткий шлях до КПП "Красноїльськ - Вікову де Сус", адже аварійний міст через гірську річку Прут було демонтовано наприкінці 2021 року і відтоді транспорт до кордону змушений рухатися в об’їзд.

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