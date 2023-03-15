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Україна попросила Фінляндію передати швидкісні поїзди, які раніше їздили до РФ
Україна попросила Фінляндію передати чотири швидкісні потяги Allegro, які раніше курсували між Хельсінкі й російським Санкт-Петербургом.
Про це пише Yle.
За інформацією видання, таке прохання обговорювали колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка нещодавно була у Києві.
Зазначається, що відповідне прохання України вже передали на розгляд фінським міністерствам.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Швидкісні потяги Allegro були збудовані спеціально для рейсів Хельсінкі — Санкт-Петербург і підходять під ширину колій в Україні.
Рух цих поїздів припинився в березні 2022 року, а в серпні компанія списали їх разом із запчастинами.
Наразі невідомо, чи передадуть поїзди Україні, оскільки компанія, яка володіє ними, належить порівну Фінляндії та Росії.
Нагадаємо, Фінляндія розпочала будівництво стіни на кордоні з РФ. Роботи мають бути завершені до кінця червня.
Джерело фото: Depositphotos