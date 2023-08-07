"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до Львова: розклад руху

Зважаючи на великий попит пасажирів на поїздки до західної України в активний сезон літніх перевезень, АТ "Укрзалізниця" продовжує курсування додаткового поїзда №191/192 сполученням Київ — Львів ще на дві дати.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що поїзд відправлятиметься з Києва 9 та 10 серпня о 07:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься також 9 та 10 серпня о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, в склад поїзда №89 включають по 2 додаткових вагони з Києва до Львова на 8 та 9 серпня та зворотно на 9 та 10 серпня, і додатковий 1 вагон в склад поїзда №12 зі Львова до Одеси на 8 серпня і з Одеси до Львова на 9 серпня.

Як підкресли в "Укрзалізниці", усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням.

Квитки на поїзди, як завжди, будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Зауважимо, "Укрзалізниця" у звʼязку з періодом пікових сезонних перевезень призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова.