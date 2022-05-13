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В Україні продовжують стрімко падати ціни на полуницю
В Україні стрімко дешевшає полуниця. Погодні умови в основних регіонах виробництва були сприятливими для збирання ягоди, тому обсяги полуниць на ринку зростають дуже швидко, а ціна впала в середньому на 36%.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
За словами виробників, різкому зниженню цін сприяє збільшення пропозиції даної ягоди з місцевих господарств.
Зазначається, що протягом усього тижня погодні умови в основних регіонах виробництва були сприятливими для збирання ягоди, тому обсяги полуниць на ринку зростають дуже швидко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Лише за останній тиждень ціна на полуницю в Україні впала в середньому на 36%. Ще напередодні минулих вихідних полуницю з плівкових теплиць фермери відмовлялися продавати дешевше 100-130 грн/кг ($3,42-4,44/кг), але вже на початку поточного тижня, коли південні регіони масово розпочали прибирання цієї ягоди з літніх теплиць, ціни одразу впали до 50-100 грн/кг ($1,71-3,42/кг).
При цьому варто зазначити, що ключові гравці ринку прогнозують подальше здешевлення полуниць, особливо з огляду на той факт, що вже до кінця поточного тижня великі садівницькі господарства почнуть збирання ягоди з-під агроволокна. Це, у свою чергу, також чинитиме значний тиск на відпускні ціни в даному сегменті.
Зазначимо, як розповіла Delo.ua агроном-консультант з ягідних культур Ірина Кобринець, цього сезону дефіциту полуниці в Україні не буде.
А на думку президента асоціації "Ягідництво України" Ірини Кухтіної, виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії. не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку вдасться виростити.