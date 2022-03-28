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Через "Дію" знову можна автоматично зареєструвати ФОП
На порталі “Дія” українці знову можуть зареєструвати бізнес (ФОП). Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Ця послуга була тимчасово недоступна, тому що реєстри були відключені для збереження даних, які зазнали різного роду ризиків у перші дні повномасштабної російсько-української війни.
ФОП через "Дію" знову можна відкрити в кілька кліків:
1. авторизуйтесь на порталі;
2. заповніть онлайн-форму;
3. перевірте та підтвердить дані електронним підписом.
На подання заяви йде до 10 хвилин, ще 2 секунди займе обробка отриманих даних, які автоматично потраплять до Реєстру фізичних осіб-підприємців.
У той же час ФОП може припинити підприємницьку діяльність за власним бажанням.
Підставою для припинення підприємницької діяльності є особисте звернення заявника (ФОП чи довіреної особи) до державного реєстратора, тобто до податкової, або подання заяви в електронній формі через особистий кабінет підприємця на порталі "Дія".
Нагадаємо, що для ФОП 1-3 груп знову доступна послуга сплати податків у мобільному додатку "Дія".