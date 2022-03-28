Через "Дію" знову можна автоматично зареєструвати ФОП

На порталі “Дія” українці знову можуть зареєструвати бізнес (ФОП). Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Ця послуга була тимчасово недоступна, тому що реєстри були відключені для збереження даних, які зазнали різного роду ризиків у перші дні повномасштабної російсько-української війни.

"Наразі Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює", — йдеться у повідомленні відомства.

ФОП через "Дію" знову можна відкрити в кілька кліків:

1. авторизуйтесь на порталі;

2. заповніть онлайн-форму;

3. перевірте та підтвердить дані електронним підписом.

На подання заяви йде до 10 хвилин, ще 2 секунди займе обробка отриманих даних, які автоматично потраплять до Реєстру фізичних осіб-підприємців.

У той же час ФОП може припинити підприємницьку діяльність за власним бажанням.

Підставою для припинення підприємницької діяльності є особисте звернення заявника (ФОП чи довіреної особи) до державного реєстратора, тобто до податкової, або подання заяви в електронній формі через особистий кабінет підприємця на порталі "Дія".

Нагадаємо, що для ФОП 1-3 груп знову доступна послуга сплати податків у мобільному додатку "Дія".