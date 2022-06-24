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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Ощадбанк назвав дату початку прийому заявок на отримання мікрогрантів до 250 тис грн

Ощадбанк назвав дату початку прийому заявок на отримання мікрогрантів до 250 тис грн

Державний Ощадбанк 1 липня розпочне прийом заявок українців для отримання мікрогрантів до 250 тисяч гривень на новий бізнес чи розвиток чинного бізнесу. Про це повідомила пресслужба банку.

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Мікрогрант можна буде отримати у рамках нової державної програми "єРобота".

"Всі бажаючі зможуть подати заявку з бізнес-планом зі створення або розвитку власної справи до відділень Ощада. Розробляється можливість подання заявок і через портал "Дія". Учасником програми може стати будь-який українець (фізична особа) або юридична особа", - розповіли у фінустанові. .

За отримані гроші можна придбати обладнання, заплатити за сировину та матеріали, частково оплатити оренду. Якщо одержувач гранту створить 1-2 робочих місця на період понад 3 роки і сплачуватиме всі податки за цей період, то державі не потрібно буде повертати гроші.

"Після розгляду проекту у разі його відповідності критеріям програми грантові кошти будуть перераховані на окремий рахунок претендента гранту в Ощадбанку. Рішення про надання гранту прийматиметься Державною службою зайнятості", - додали в банку.

Крім цього, уряд вирішив запровадити дві програми надання грантів аграріям на створення садів та теплиць. На ці три програми у рамках проекту "єРобота" держава спрямує 16 млрд грн. Рішення про виділення цих коштів уряд також ухвалив у вівторок.

За словами Шмигаля, найближчим часом уряд також затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT-сфери. Загалом грантових програм підтримки бізнесу заплановано шість.

Автор:
Віта Молодан