Ощадбанк назвав дату початку прийому заявок на отримання мікрогрантів до 250 тис грн

Державний Ощадбанк 1 липня розпочне прийом заявок українців для отримання мікрогрантів до 250 тисяч гривень на новий бізнес чи розвиток чинного бізнесу. Про це повідомила пресслужба банку.

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Мікрогрант можна буде отримати у рамках нової державної програми "єРобота".

"Всі бажаючі зможуть подати заявку з бізнес-планом зі створення або розвитку власної справи до відділень Ощада. Розробляється можливість подання заявок і через портал "Дія". Учасником програми може стати будь-який українець (фізична особа) або юридична особа", - розповіли у фінустанові. .

За отримані гроші можна придбати обладнання, заплатити за сировину та матеріали, частково оплатити оренду. Якщо одержувач гранту створить 1-2 робочих місця на період понад 3 роки і сплачуватиме всі податки за цей період, то державі не потрібно буде повертати гроші.

"Після розгляду проекту у разі його відповідності критеріям програми грантові кошти будуть перераховані на окремий рахунок претендента гранту в Ощадбанку. Рішення про надання гранту прийматиметься Державною службою зайнятості", - додали в банку.

Крім цього, уряд вирішив запровадити дві програми надання грантів аграріям на створення садів та теплиць. На ці три програми у рамках проекту "єРобота" держава спрямує 16 млрд грн. Рішення про виділення цих коштів уряд також ухвалив у вівторок.

За словами Шмигаля, найближчим часом уряд також затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT-сфери. Загалом грантових програм підтримки бізнесу заплановано шість.