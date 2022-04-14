На Львівщину переїжджають два великі машинобудівні заводи

На Львівщину перемістять два великі українські машинобудівні підприємства: “Вітропарки України” та “Пожмашина”.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, Львівська область – перший регіон в Україні, який переміщає одночасно два гіганти машинобудівної галузі.

Перше підприємство – це ТОВ "УК "Вітропарки України", яке входить до складу групи компаній ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", що створило сучасне виробництво повного циклу.

"Компанія проектує, будує, монтує вітроустановки, генерує та здійснює постачання електроенергії. Підприємство з Краматорська максимально використовує енергетичний потенціал України", – розповів голова ОДА.

У свою чергу, як зазначив Козицький, "Пожмашина" – це підприємство, яке працює протягом 90 років.

"Є лідером на ринку пожежної, спеціалізованої та сільськогосподарської техніки. Це надійний партнер служби ДСНС України. З Чернігівської області у Львівську область релокують третину заводу. Після війни планують частину виробництва залишити. Більше того, розпочати виробництво вантажної техніки, що створить нові робочі місця", — написав чиновник.

При цьому з міркувань безпеки адреси, де працюватимуть підприємства, Козицький не назвав.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Львівщину релокувались 79 підприємств. З них 32 вже працюють. Бажаючі переїхати та працювати продовжують звертатися до нас. Відділ інвестиційної політики Львівської ОВ вже обробив 347 заявок на переміщення виробничих потужностей", — підсумував Козицький.

Нагадаємо, станом на 5 квітня Міністерство економіки України отримало від підприємств 1 424 заявки на релокацію, з яких 1 417 вже опрацьовано.

За даними Мінекономіки, з початку роботи програми переміщення бізнесу із зони бойових дій на безпечні території 178 підприємств повністю завершили релокацію потужностей із зон бойових дій, з них 67 уже відновили роботу на нових місцях.

Раніше повідомлялося, що в grc.ua домовилися з Федерацією роботодавців України про безкоштовне розміщення через неї оголошень про вакансії в компаніях, що релокуються в інші регіони, та компаній, які в цьому допомагають.