Франція надасть Україні 300 мільйонів євро фінансової допомоги

Найближчими днями Україна отримає від Франції пакет фінансової допомоги на загальну суму 300 мільйонів євро. Гроші виділять у рамках зобов'язань, які МЗС Франції дало президенту Володимиру Зеленському.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

Ці гроші Україна отримає для посилення своїх позицій у війні із Росією. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зобов'язався продовжувати докладати зусиль, щоб Росія заплатила якнайвищу ціну за розв'язання війни проти України.

За його словами, Франція також пропонує гуманітарну допомогу людям, які постраждали від війни в Україні.

"Міністр висловив різке засудження військових дій, що проводяться Росією проти цивільного населення та населених пунктів порушуючи міжнародне гуманітарне право. Він закликав до термінового встановлення повного припинення вогню на всій території України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, ЄС надасть Україні екстрену макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді кредитів - вона спрямована на зміцнення стабільності в країні в ситуації гострої політичної кризи через загрозу вторгнення Росії.

У свою чергу, США виділять Україні 3,6 мільярда доларів допомоги. Частину отриманих грошей спрямують на потреби Збройних сил України. Сума також включає гуманітарну та економічну допомогу Україні, зміцнення оборони союзників у регіоні, захист їхньої енергетичної безпеки та потреб у кібербезпеці.