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США готують законопроєкт щодо передачі Україні арештованих фондів РФ
У Сполучених Штатах Америки розробляють закон, який дозволяє Україні ефективно отримувати відшкодування від Росії. Про це повідомляє Telegram-канал “Україна: оперативно”.
Документ передбачає механізм, який дозволить Україні отримувати кошти на відновлення економіки. Для цього країна повинна подати до суду на Росію в США за руйнування будь-якого конкретного об'єкта.
Після того, як суд визнає РФ винною, він визначить суму відшкодувань і передасть її Україні на відновлення.
Хоча війна продовжується, в українських владних колах уже говорять про відновлення економіки України після перемоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Відновлювати країну, згідно з заявами наших чиновників та партнерів, ми будемо як за власний рахунок — з бюджету і залучаючи внутрішні інвестиції, так і за рахунок зовнішнього фінансування.
Причому щотижня економічні збитки Україні, за оцінками експертів, збільшуються на десятки мільярдів доларів.