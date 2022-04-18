США готують законопроєкт щодо передачі Україні арештованих фондів РФ

У Сполучених Штатах Америки розробляють закон, який дозволяє Україні ефективно отримувати відшкодування від Росії. Про це повідомляє Telegram-канал “Україна: оперативно”.

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Документ передбачає механізм, який дозволить Україні отримувати кошти на відновлення економіки. Для цього країна повинна подати до суду на Росію в США за руйнування будь-якого конкретного об'єкта.

Після того, як суд визнає РФ винною, він визначить суму відшкодувань і передасть її Україні на відновлення.

Хоча війна продовжується, в українських владних колах уже говорять про відновлення економіки України після перемоги.

Відновлювати країну, згідно з заявами наших чиновників та партнерів, ми будемо як за власний рахунок — з бюджету і залучаючи внутрішні інвестиції, так і за рахунок зовнішнього фінансування.

Причому щотижня економічні збитки Україні, за оцінками експертів, збільшуються на десятки мільярдів доларів.